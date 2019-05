Après douze années de bons et loyaux services, Franck Ribéry a décidé de quitter le Bayern Munich cet été. Présent lors de la 34e et dernière journée de Bundesliga, le Français a participé au succès des siens contre l’Eintracht Francfort en marquant notamment un but (5-1). Le club bavarois a d’ailleurs été sacré champion d’Allemagne.

Arrivé en 2007, l’ancien joueur de l’Olympique de Marseille a donc remporté une nouvelle fois le championnat d’Allemagne, le neuvième dans sa carrière. Suffisant pour établir un nouveau record. Le joueur âgé de 36 ans est en effet le premier à glaner neuf titres de Bundesliga.