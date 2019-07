Cet été, le Bayern Munich est en pleine révolution. Les Bavarois veulent rajeunir leur effectif et compenser notamment les départs de Ribéry et Robben. Depuis plusieurs semaines, la piste menant à Leory Sané (Manchester City) est explorée. Sky Germany indiquait récemment que les contacts s’étaient intensifiés entre les Allemands et l’agent du joueur.

Mais cela ne serait pas le cas d’après Skysports. Le média anglais assure qu’il n’y aurait pas de nouveau sur ce dossier et que les Skyblues n’auraient reçu aucune proposition. Skysports ajoute que Leroy Sané n’a pas manifesté son envie de partir et que les Mancuniens seraient confiants à l’idée de le faire prolonger.

