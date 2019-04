Renato Sanches n’a pas eu l’autorisation de quitter la Bavière l’hiver dernier, et ce malgré l’intérêt de plusieurs clubs, dont le PSG. En manque de temps de jeu (4 titularisations en championnat), l’ancien de Benfica continue d’évoquer son spleen. Le milieu portugais s’est une nouvelle fois livré sur son manque de temps de jeu comme le rapporte Spox.

« Ce n’est pas moi qui décide si je joue ou non, c’est l’entraîneur. Bien sûr, je ne suis pas heureux et je veux jouer plus. Mais ce n’est pas mon choix », a ainsi déclaré Renato Sanches, qui n’a donc pas pris part à la rencontre de Coupe d’Allemagne face à Heidenheim mercredi (5-4).