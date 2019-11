Arrivé cet été pour 12 millions d’euros, Michaël Cuisance (20 ans) fait parler de lui au Bayern Munich, mais pas forcément pour les bonnes raisons. En effet, le Français a été sanctionné pour des raisons disciplinaires ce week-end par son entraîneur Sebastian Hoeneß comme le rapporte Sport Bild.

Le joueur est tout simplement venu en retard au point de rendez-vous. Une histoire de minutes et surtout une attitude qui ne plaît pas à son entraîneur et qui a voulu marquer le coup. L’ancien joueur de l’AS Nancy Lorraine est entré en cours de jeu ce dimanche et à œuvré à la victoire de son équipe selon son coach. « Il a fait de son mieux et a fait preuve d’engagement », a-t-il expliqué.