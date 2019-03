Après avoir chuté en demi-finale de la dernière Coupe du Monde, la Belgique entend bien réaliser une nouvelle grosse performance à l’Euro 2020. Mais pour disputer cette compétition, les Diables Rouges devront se défaire d’un groupe avec Chypre, le Kazakhstan, la Russie, Saint-Marin et l’Ecosse. Et pour les deux prochains rendez-vous contre la Russie (21 mars) et Chypre (24 mars), Roberto Martinez a tranché.

Après l’annonce de la retraite internationale de Marouane Fellaini et les blessures de Kevin de Bruyne et Thomas Vermaelen, le sélectionneur des Diables Rouges a décidé d’appeler notamment Divock Origi (Liverpool) et Adnan Januzaj (Real Sociedad). Victime d’une déchirure aux adducteurs, Axel Witsel est forfait.

Le groupe :

Gardiens : Koen Casteels (Wolfsbourg), Thibaut Courtois (Real Madrid), Simon Mignolet (Liverpool), Matz Sels (Strasbourg).

Défenseurs : Toby Alderweireld (Tottenham), Dedryck Boyata (Celtic), Jason Denayer (Olympique Lyonnais), Jan Vertonghen (Tottenham), Brandon Mechele (Club Bruges), Thomas Vermaelen (FC Barcelone).

Milieux : Yannick Carrasco (Dalian Yifang), Timothy Castagne (Atalanta), Nacer Chadli (Monaco), Mousa Dembélé (Guangzhou R&F), Thomas Meunier (Paris Saint-Germain), Dennis Praet (Sampdoria), Youri Tielemans (Leicester), Hans Vanaken (Club Bruges), Leander Dendoncker (Wolverhampton).

Attaquants : Michy Batshuayi (Crystal Palace), Eden Hazard (Chelsea), Thorgan Hazard (Borussia Mönchengladbach), Romelu Lukaku (Manchester United), Dries Mertens (Naples), Leandro Trossard (Genk), Adnan Januzaj (Real Sociedad), Christian Benteke (Crystal Palace), Divock Origi (Liverpool).