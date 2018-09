L’épisode remonte à l’Euro 2016. Laurent Ciman, alors sélectionné par Marc Wilmots pour disputer la compétition en France, est titularisé lors de la défaite des Belges face à l’Italie pour leur entrée en lice. Après cette contre-performance, Toby Alderweireld, titularisé aux côtés de Laurent Ciman, a publiquement remis en cause la responsabilité de son coéquipier sur le premier but inscrit par Emanuele Giaccherini. Des déclarations qui sont restées en travers de la gorge de l’actuel défenseur de Dijon, comme il l’explique dans une interview accordée à Sport/Foot Mag.

« Je pense que le plus important, c’est le respect. J’en ai toujours eu envers mes coéquipiers. Ce qui m’embête, c’est quand cela ne va pas dans les deux sens. Par exemple, c’est facile de me pointer du doigt sur le premier but que l’Italie marque à l’Euro 2016. Pourtant, je pense que Toby a aussi sa part de responsabilités là-dedans. Est-ce que moi j’ai été dire ouvertement que c’était de sa faute ? Non. Est-ce que lui l’a fait ? Oui. […] Je lui ai bien expliqué que c’était la dernière fois qu’il parlait comme ça de moi dans les journaux. Et de fait, je pense que c’est la dernière fois qu’il a dit mon nom dans un journal », a ainsi déclaré Laurent Ciman.