Pour ce deuxième affrontement entre la Belgique et la Tunisie en Coupe du Monde, 16 ans après un match nul 1-1 au Japon en phase de poules, les enjeux ne seront pas les mêmes pour ces deux équipes du groupe G. Après sa large victoire sur le Panama en inauguration (3-0), la Belgique cherchera à décrocher dès samedi son billet pour les huitièmes de finale. Du côté des Aigles de Carthage, il faudra réagir après la défaite concédée sur le fil face à l’Angleterre (1-2). Trop défensifs face au onze du Three Lions, les Tunisiens devront se montrer aux avant-postes s’ils veulent aller plus loin dans la compétition.

On ne change pas une équipe qui gagne du côté de la Belgique. Roberto Martinez conserve les 11 hommes victorieux du Panama 3-0. Un 3-4-3, avec le trio Vertonghen, Boyata et Alderweireld en défense, en attendant les retours de Vermaelen et Kompany. Au milieu, Carrasco et Meunier évolueront dans les couloirs, alors que l’axe sera occupé par la paire Witsel-De Bruyne. Devant, Dries Mertens et Eden Hazard entoureront Romelu Lukaku. Nabil Maâloul avait lui brouillé les pistes hier après-midi. Interrogé, le sélectionneur tunisien déclarait qu’il alignerait la même équipe en 4-3-3. Mais le sélectionneur tunisien décide finalement de procéder à un changement. Le Dijonnais Naïm Sliti prend place sur le banc, remplacé par Saîf-Eddine Khaoui.

Les compositions d’équipes :

Belgique : Courtois - Alderweireld, Boyata, Vertonghen - Meunier, Witsel, De Bruyne, Carrasco - Mertens, Lukaku, Hazard

Tunisie : Ben Mustapha - Bronn, Ben Youssef, Meriah, Maaloul - Sassi, Shkiri, Khaoui - Ben Youssef, Khazri, Badri