Actuellement touché à la cuisse, Pepe n’a plus disputé un match avec le Besiktas depuis le 11 novembre dernier et une défaite face à Sivasspor (1-2). Et le défenseur portugais ne devrait plus porter le maillot du club turc. D’après les informations de la presse turque et notamment de l’agence de presse DHA, l’ancien joueur du Real Madrid aurait résilié son contrat.

Le joueur âgé de 35 ans, auteur de 17 apparitions toutes compétitions confondues cette saison, serait tombé d’accord avec Besiktas pour mettre un terme à son contrat, qui se terminait en juin prochain. Ce dernier devrait d’ailleurs quitter la Turquie dimanche ou lundi. Pour le moment, les Aigles Noirs n’ont pas confirmé son départ.