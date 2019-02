Ce jeudi soir, le Stade Rennais l’a emporté sur la pelouse du Betis Séville en seizièmes de finale retour de la Ligue Europa (1-3). En effet, les Bretons ont disposé des Espagnols grâce à des réalisations de Bensebaini, Hunou et Niang. Avec ce succès, Rennes continue son aventure dans cette compétition européenne. Interrogé à l’issue du match, Hatem Ben Arfa a évoqué à chaud ce succès.

« Aujourd’hui, on est très heureux pour le club, la ville, la Bretagne. C’est la première fois de leur histoire qu’ils vont vivre des moments comme ça. On est très content, on a fait preuve de personnalité. Le coach nous a transmis le plan, et on a répondu présent mentalement et collectivement. On peut savourer ça avec tout le monde. Aujourd’hui, il fallait tous défendre. On a été les chercher haut. On est content pour la France, j’espère que le PSG et Lyon vont passer qu’on vive des moments tous ensemble. Maintenant, on veut aller le plus loin possible. On a répondu présent mentalement, on sait qu’on a du talent sur le terrain. Quand on a de l’ambition, on ne se donne pas de limites », a ainsi déclaré Hatem Ben Arfa.