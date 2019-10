Des nouvelles de Tomáš Koubek (27 ans). Et elles ne sont pas forcément joyeuses. En effet, l’ancien gardien du Stade Rennais, transféré à Augsbourg cet été pour 7,5 M€, s’est distingué lors du match de son équipe face à Borussia Mönchengladbach (défaite 5-1).

Le gardien tchèque a été l’auteur d’une incroyable bourde devant un autre ancien de Ligue 1, Alassane Pléa. Sur un ballon anodin en retrait, il s’est emmêlé les pinceaux et a permis à l’attaquant adverse de marquer dans le but vide son troisième but de la saison.

[VIDEO] Bundesliga

INCROYABLE !!!

L'énorme boulette de Tomas Koubek, l'ancien gardien du Stade Rennais

Un véritable cadeau pour Alassane Pléa

Assurément le "fail" du week-end !

