Pour le compte de la 9e journée de Bundesliga, le Borussia Mönchengladbach (5e, 16 points) recevait l’Eintracht Francfort (9e, 14 points) au Borussia-Park. Leader avant le début de cette levée, les Poulains voulaient reprendre la première place. Il fallait donc s’imposer contre les Aigles, qui restaient eux sur deux victoires toutes compétitions confondues.

Avant la demi-heure de jeu, le Français Marcus Thuram ouvrait la marque pour les locaux (28e, 1-0). Son coéquipier Wendt doublait la mise peu de temps avant la pause (45e+2, 2-0). Après la mi-temps, da Costa relançait les visiteurs (59e, 2-1), mais Elvedi marquait le troisième but du Borussia Mönchengladbach (75e, 3-1). Le but de Hinteregger (79e, 3-2) ne changeait rien, d’autant plus que Zakaria clôturait le spectacle (85e, 4-2). L’équipe de Marco Rose s’imposait donc 4-2 et retrouvait sa place de leader.