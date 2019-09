La 5e journée de Bundesliga se poursuivait ce samedi soir. Et avant les matches de dimanche, le RB Leipzig a pris la tête du classement grâce à sa victoire sur le Werder Brême. En effet, ce large succès (3-0) permet aux hommes de Julian Nagelsmann de compter deux points d’avance sur le Bayern Munich, vainqueur un peu plus tôt de Cologne (4-0).

Les joueurs du RB sont parfaitement entrés dans cette partie grâce à un but précoce d’Orban (0-1, 13e). Sabitzer l’imitait juste avant la mi-temps et permettait à son équipe de faire le break (0-2, 35e). Enfin, Saracchi concluait la bonne prestation des visiteurs en fin de match (0-3, 83e). Si Leipzig traverse une bonne période avec six succès sur les sept derniers matches toutes compétitions confondues, le Werder ne stoppe pas l’hémorragie et pointe à la 10e place (6 pts) de ce championnat d’Allemagne.

