La 5e journée de Bundesliga était au programme ce samedi après-midi ! Et à cette occasion, plusieurs rencontres avaient lieu. Ainsi, le Bayern Munich s’est imposé tranquillement à domicile contre Cologne (4-0) et conforte sa place de leader (11 pts). Son dauphin Fribourg recevait Augsburg. Mais les Breisgau-Brasilianer n’ont pas poursuivi leur belle série puisqu’ils ont concédé le nul (1-1), un résultat qui les laisse à portée du RB Leipzig (10 pts).

Dans le même temps, le Hertha Berlin a disposé de Paderborn (2-1) et enregistre sa première victoire de la saison qui lui permet de remonter au classement (15e, 4 pts). Le SV 07 s’enfonce un peu plus en queue de peloton (18e, 1 pts). Enfin, le Bayer Leverkusen n’a pas forcé son talent pour battre l’Union Berlin (2-0). Les Rouge et Noir enchaînent un troisième succès de rang et pointent à la 5e place (10 pts).

Les résultats du jour

Bayern Munich 4-0 Cologne : Lewandowski (3e et 48e), Coutinho (60, P) et Perisic (73e).

Fribourg 1-1 Augsburg : Holer (23e) et Niederlechner (39e).

Hertha Berlin 2-1 Paderborn : Dilrosun (10e), Wolf (52e) et Zolinski (54e).

Bayer Leverkusen 2-0 Union Berlin : Volland (20e) et Alario (25e).

