Respectivement blessés aux ischio jambiers gauches et à la hanche, Kylian Mbappé et Edinson Cavani vont rester éloignés des terrains durant une période comprise entre trois et quatre semaines. Un véritable coup dur pour le Paris Saint-Germain. Car le club de la capitale devra sans doute lancer sa campagne européenne avec une attaque décimée, surtout si Neymar est transféré d’ici là.

Et selon L’Equipe, le ton est monté en interne entre le staff technique et médical. En effet, alors que la tournée estivale et les charges de travail importantes sont aujourd’hui pointées du doigt, le service médical regrette de ne pas être assez entendu, notamment en ce qui concerne la prévention des risques de blessure.

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10