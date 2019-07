« Il va arriver en Argentine bientôt. Nous allons discuter avec lui. Mais je peux dire à 99% qu’il sera un joueur de Boca. » La semaine dernière, le président de Boca Juniors Daniel Angelici avait fait un point sur la possible arrivée de Daniele De Rossi chez les Xeneize. Et quelques après ces déclarations, on semble se rapprocher d’un dénouement.

Comme l’explique TyC Sports ce mercredi, l’ancien joueur de l’AS Roma est attendu ce jeudi en Argentine pour finaliser son arrivée. Le milieu de terrain âgé de 36 ans doit passer sa visite médicale à Buenos Aires et signer son contrat dans la foulée. Le média argentin explique que Daniele De Rossi doit s’engager en faveur de Boca Juniors jusqu’en juin 2020 mais avec une clause comprise dans le bail pour le rompre auparavant si besoin.

