Daniele De Rossi (36 ans) a raccroché les crampons en tout début d’année civile, après 18 ans passés dans son club de coeur, l’AS Rome, puis un dernier défi de six mois à Boca Juniors. Bien qu’elle fut courte, cette expérience en Argentine a été très enrichissante pour le champion du monde 2006. L’Italien est notamment tombé amoureux de la Bombonera et des supporters du club.

Il s’est confié à Sky Sport Italia : « ce n’est pas vouloir être un voyou, parce que je n’aime pas ça, mais la plus belle chose c’est ce qu’on voit dans les gradins. C’est une chaleur que nous n’avons plus en Italie, c’est une passion pure et désintéressée. La bombonera est le stade le plus absurde et retentissant du monde, je souhaite à tous les passionnés de pouvoir le visiter pendant un match de Boca. Je me sens privilégié d’y avoir joué, même si ça n’a pas duré longtemps. » Ainsi, Daniele De Rossi confirme que l’ambiance qui règne dans l’antre du club xeneize n’est pas une légende.