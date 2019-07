Malgré les rumeurs qui l’annoncent en accord avec le club, Darío Benedetto (29 ans) n’est toujours pas un joueur de l’Olympique de Marseille. Cependant, il ne semble plus être un joueur de Boca Juniors non plus. Le club argentin a communiqué, sur son compte Twitter, le nom des joueurs qui ont affronté Huracán (0-0), en ouverture du championnat argentin cette nuit.

Sans surprise, l’attaquant argentin ne figure pas sur la liste, ce qui est normal puisque le joueur souffre d’une blessure au mollet droit. Le plus surprenant, c’est que son numéro de maillot, le 9, a été réattribué. C’est Ramón Ábila qui en a hérité, lui qui est entré en jeu dans les dernières minutes du match. Le départ de "Pipa" ne semble plus faire aucun doute. Reste désormais à savoir quand il arrivera dans son nouveau club.

Dorsales de los #Concentrados vs. Huracán : 1 Andrada

2 Goltz

3 Mas

4 Buffarini

6 Alonso

8 Mac Allister

9 Ábila

10 Tevez

11 Salvio

12 Díaz

14 Capaldo

17 Hurtado

18 Fabra

19 Zárate

21 Campuzano

22 Villa

30 Reynoso

34 Obando

39 Almendra

42 Weigandt#VamosBoca pic.twitter.com/r1iSdu1i15 — Boca Jrs. Oficial (@BocaJrsOficial) July 28, 2019

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10