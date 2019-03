Convoqué par sa direction après ses déclarations dans L’Equipe ce week-end où il rendait responsable de sa mauvaise passe ses deux anciens entraîneurs Éric Bédouet et Ricardo, François a été convoqué par sa direction pour s’expliquer. L’entrevue a eu lieu dans la journée. Durant cet entretien, le Guinéen reprochait également à ses dirigeants d’avoir fixé un prix trop élevé (30 M€, ndlr) pour le laisser partir à Monaco.

D’après Sud Ouest, Paulo Sousa a affirmé que le joueur s’était excusé. « Je lui ai parlé, il a demandé pardon, en interne. Moi, on m’a appris dès l’enfance que si je veux être respecté, je dois respecter les autres. Il a appris cette leçon. Je ne suis pas sûr qu’une sanction drastique soit adaptée. Parfois c’est nécessaire, mais François est un garçon qui a besoin de grandir et qui a un très bon cœur. Le problème est qu’il a gardé sur l’estomac certaines choses pendant sa passe difficile. Il devait en passer par là pour apprendre que quand un joueur traverse un mauvais moment, qu’il n’est pas content après ses entraîneurs, ce qui arrive à d’autres joueurs, il doit travailler plus pour en sortir. Faire de la difficulté une chance. » Kamano est prévenu pour cette fin de saison.