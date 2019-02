Dans les ultimes heures du mercato, Fulham a tenté d’arracher Youssouf Sabaly (25 ans) aux Girondins de Bordeaux. Le latéral droit bordelais se montrait même très enthousiaste à l’idée de rallier le club londonien. Mais les Girondins ont retenu l’international sénégalais dans la dernière ligne droite du mercato. Le président de la formation aquitaine Frédéric Longuépée, est revenu sur cet épisode délicat.

« Ce ne sont pas des manières. Nous avons reçu une offre hier à 20h03. Il existait une clause dans son contrat qui aurait permis de réaliser ce transfert. Cette offre est arrivée à un moment ou on ne pouvait plus réaliser de transfert. Sabaly est un joueur cadre sur qui nous comptons jusqu’à la fin de la saison. Il a émis le souhait de se rendre à Fulham. On lui a fait part de notre avis négatif, » a expliqué Longuépée.