Depuis le début de saison et son arrivée aux Girondins de Bordeaux, Laurent Koscielny s’est installé en charnière centrale pour devenir petit à petit le patron de la défense bordelaise. Auteur de bonnes performances, le défenseur français a également eu rapidement la confiance de Paulo Sousa, nommé entraîneur du FCGB en mars dernier. Un entraîneur avec une méthode spéciale que l’ancien Gunner apprécie. Interrogé par France Football, le défenseur de 34 ans a justement détaillé cette méthode Sousa.

« Il a été joueur, il a remporté la Ligue des Champions, il a joué dans des grands clubs... Je pense que sa carrière en Italie lui a apporté énormément sur le plan tactique, au niveau de la rigueur. Et je pense qu’il essaie de transmettre ça à ses joueurs. Il a un style de jeu, mais il veut que ses joueurs réfléchissent à toutes les situations qu’il peut y avoir sur un terrain, comment on peut les régler ensemble. Il essaie d’apporter de la communication, il donne la parole, il explique énormément. C’est quelqu’un qui est aussi là pour partager son expérience », a expliqué Laurent Koscielny au sujet du coach portugais, passé notamment par la Juventus, l’Inter et Parme lors de sa carrière en tant que milieu de terrain.