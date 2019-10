Laurent Koscielny (34 ans) s’est engagé cet été pour quatre saisons avec les Girondins de Bordeaux en provenance d’Arsenal. Un contrat qui se termine donc en juin 2023, moment où le défenseur central soufflera ses 38 bougies. Dans une interview pour l’Equipe, ce dernier est revenu sur son futur, notamment au terme de cet engagement.

« Tant que je me sens bien, que j’ai envie de jouer et que mes jambes suivent.... À un moment donné, c’est la tête qui vous permet de faire les efforts, de continuer. Il y a un bel exemple avec Hilton qui continue de jouer à 42 ans à Montpellier. Je suis large (rires) [...] C’est moi qui prendrai la décision. Pour le moment, je n’ai pas de date limite. On verra chaque année… Je pense avoir les jambes pour jouer deux, trois ans. Après, on verra », a-t-il confié.

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10