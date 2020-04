En plus de la perte des revenus liés aux droits TV et à la billetterie, voilà que les clubs risquent aussi de perdre des contrats de sponsoring signés avant la crise. Le groupe Accor risque ainsi de ne plus régler le prochain paiement au Paris Saint-Germain, club dont il est le sponsor maillot.

Et les Girondins de Bordeaux vont connaître le même sort, comme l’explique le quotidien l’Equipe. Bistro Régent, premier sponsor du club, a ainsi fait savoir que le contrat qui le lie au club a été temporairement suspendu. « On verra en fonction de la reprise comment ça se passe mais on a quand même un contrat de quatre ans. Financièrement, ce n’est pas rien », a expliqué le patron Marc Vanhove au journal. Un coup dur pour les finances des Girondins...