Tous les clubs professionnels s’inquiètent de l’avenir à court terme. Avec l’arrêt des compétitions, les diffuseurs Canal Plus et BeIN Sports ont refusé de payer le dernier règlement qu’ils doivent à la LFP puisqu’il n’y a plus de spectacle sportif à proposer. Le manque à gagner est énorme. La réflexion chez les sponsors est la même. Il n’y a plus de match, donc plus d’exposition.

Sur BFM, Sébastien Bazin, le patron de ALL, le sponsor maillot principal du PSG, a expliqué la situation. « Nos versements sont réalisés en deux fois. Donc autant vous dire que le 1er janvier, ç’a été payé. Pour le 1er juillet, il faut une reprise du championnat autrement il ne sera probablement pas versé. » En attendant les prochaines discussions avec son sponsor, le PSG ne récupérera pas entre 24 et 40 M€ au 1er juillet, soit la moitié de la somme promise sur une saison.