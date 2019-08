Un accord entre les Girondins de Bordeaux et Leganés serait sur le point de conclure le dossier menant au transfert de Younousse Sankharé (29 ans). Les deux clubs se seraient entretenu en face-à-face, ne manque plus qu’un accord avec le joueur désormais, rapporte As.

Le treizième de Liga la saison dernière devrait débourser une somme entre 3 et 5 millions d’euros. Le club espagnol souhaiterait finaliser le dossier avant la reprise du championnat (contre Osasuna, le 17 août). Sous contrat jusqu’en juin 2021 avec le FCGB , le milieu de terrain a également été suivi par Cardiff et Alavés.

