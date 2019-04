Sur une série de deux défaites de rang, les Girondins de Bordeaux voulaient se reprendre ce vendredi soir lors de la réception de l’Olympique Lyonnais au Matmut Atlantique (34e journée de Ligue 1). Menés, les hommes de Paulo Sousa ont finalement marqué deux buts pour rentrer aux vestiaires avec une petite avance. Mais en deuxième période, les locaux ont flanché, s’inclinant finalement sur le score de 3-2. Présent au micro de Canal + Sport après la rencontre, Benoît Costil a alors livré ses impressions sur cette nouvelle défaite. Et le gardien bordelais n’a pas caché sa frustration.

« Il a manqué quelque chose, on a eu du mal dans l’entame de match. Lyon a été très très bon, nous, on a eu du mal à les contenir. Et dans la deuxième partie de la première mi-temps, on a réussi à imposer du rythme, à jouer plus juste. En deuxième mi-temps, c’est correct mais après voilà... Je ne vais rien dire sur l’arbitre mais je pense que c’est plus son ego qui a été touché. Après, quoi qu’il en soit, ça fait deux fois ! Contre Marseille, on fait une erreur qui nous réduit à dix, on recommence ce soir, et on le paye cash. À un moment donné, il faut qu’on grandisse aussi, qu’on soit plus mature. On le sait très bien, quand il y a hors-jeu, il ne siffle pas trop tôt. On le sait mais il faut qu’on apprenne vite parce que ça commence à être fatigant », a expliqué le portier français.