Les Girondins de Bordeaux ont prolongé leur série d’invincibilité à domicile face à l’OM d’une année supplémentaire. Après leur victoire d’hier (2-0), le club au scapulaire en est maintenant à 42 ans sans défaite contre Marseille en Gironde. Malgré ce succès, les hommes de Paulo Sousa ont fini la rencontre à dix. Pablo a écopé d’un carton rouge en fin de rencontre pour une altercation avec Mario Balotelli. Le défenseur brésilien s’est défendu en zone mixte après le match. Il explique notamment avoir répondu aux provocations de l’attaquant italien qu’il accuse de lui avoir mis un coup de poing, ce qui explique sa sortie pendant quelques instants pour saignement.

« Moi, je me suis énervé parce qu’il m’a donné un coup de poing. Pas avec lui, mais avec l’arbitre. J’ai demandé à l’arbitre de regarder le VAR. Il n’a pas regardé. Quand je suis sorti, il y avait beaucoup de sang. J’ai parlé avec le 4e arbitre pour regarder le VAR, un peu plus fort parce que je m’énervais un peu. Il a appelé l’arbitre qui m’a donné un carton jaune (81e). Quand je suis rentré, Balotelli était devant moi. Quand je suis passé, j’ai mis l’épaule. Il est tombé et il a dit que c’était sur le visage. Si le VAR, c’est pour nous aider, il faut qu’ils regardent maintenant. Même si le match est fini. (...) Il s’est passé quelque chose. C’est pour ça que j’ai demandé beaucoup de fois la vidéo. Je sais que je suis calme sur le terrain. Je regarde tout le temps le ballon. Je ne suis pas un joueur qui fait mal. Là, je ne fais rien. C’est lui qui m’a donné le coup. » Des nouvelles images seront sans doute diffuser pour éclaircir cette histoire.