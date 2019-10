Dans le cadre de la 9e journée de Serie A, Brescia s’est incliné sur le pelouse du Genoa de Thiago Motta (3-1). Mais le geste de cette rencontre est signé Sandro Tonali, l’international italien (1 sélection).

À la 34e minute, le jeune milieu de terrain (19 ans) a tiré un coup-franc le long de la ligne de touche et son coup de patte s’est tout simplement logé dans la lucarne gauche de Radu pour l’ouverture du score ! Un but exceptionnel à voir et à revoir !