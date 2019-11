Le feuilleton Mario Balotelli à Brescia a pris une nouvelle tournure hier. Après avoir été écarté du groupe par son entraîneur Fabio Grosso, faute d’investissements à l’entraînement, Super Mario (29 ans) a fait l’objet d’une déclaration plus que surprenante de la part du président de l’actuel lanterne rouge de Serie A, Massimo Cellino : « il est noir mais il travaille pour s’éclaircir, mais il a des difficultés ». Face au tollé provoqué, le patron du club est revenu sur ses déclarations un peu plus tard par le biais d’un communiqué officiel, puis devant les médias, et plus particulièrement sur la chaîne locale Teletutto, afin de résoudre cette polémique.

« La sortie a été instrumentalisée. J’ai simplement essayé de minimiser son cas. Je fais des blagues à tous les joueurs [...] Si je pouvais revenir en arrière, je demanderais à Balotelli s’il est vraiment convaincu de venir à Brescia. Le choix était plus risqué que prévu. De son côté comme du nôtre. Balotelli est plus fragile que nous ne le pensions [...] Il a sous-estimé l’engagement qui aurait dû être le sien parce qu’il n’a pas l’habitude de se battre pour le maintien. Je ne jette pas l’éponge et je ne renvoie personne, mais pour ceux qui le souhaitent, la porte est ouverte », a-t-il expliqué.