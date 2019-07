Le choc tant attendu de cette Copa América va avoir lieu ! Après avoir écarté le Paraguay (0-0, 4-3 aux tirs au but) et le Venezuela (2-0), le Brésil et l’Argentine s’affronte en demi-finale. Les deux rivaux historiques vont donc se battre pour une place en finale.

A domicile, le Brésil s’établit dans un 4-2-3-1 classique qui est utilisé depuis le début du tournoi. Alisson Becker évolue dans les buts derrière Dani Alves, Marquinhos, Thiago Silva et Alex Sandro. Le double pivot est constitué d’Arthur Melo et de Casemiro tandis que Gabriel Jesus, Philippe Coutinho et Everton soutiennent Roberto Firmino.

De son côté l’Argentine mise sur un 4-4-2 losange assez cohérent. Franco Armani prend place dans les buts alors que la défense est composée de Juan Foyth, German Pezzella, Nicolas Otamendi et Nicolas Tagliafico. Aligné en sentinelle, Leandro Paredes est épaulé par Rodrigo de Paul et Marcos Acuna au cœur du jeu. Lionel Messi est placé en tant que meneur de jeu derrière Lautaro Martinez et Sergio Agüero.

Les compositions :

Brésil : Alisson - Alves, Marquinhos, Silva, Sandro - Arthur, Casemiro - Jesus, Coutinho, Everton - Firmino

Argentine : Armani - Foyth, Pezzella, Otamendi, Tagliafico - Paredes, de Paul, Acuna, Messi - Martinez, Agüero

