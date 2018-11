Pays organisateur de la Coupe d’Afrique des Nations 2019, le Cameroun est en pleine préparation du tournoi continental et veut conserver son titre acquis lors de l’hiver 2017. Les Lions Indomptables affrontent ce soir le Brésil qui poursuit sa métamorphose sous les ordres de Tite. Le sélectionneur auriverde a fait tourner son effectif avec Ederson dans les cages et une défense expérimentale composée de Danilo, Marquinhos, Pablo et Alex Sandro. Allan, Paulinho et Arthur prennent place dans l’entrejeu tout comme Willian, Roberto Firmino et Neymar en attaque.

De son côté, Clarence Seedorf sort son armada avec André Onana le solide portier de l’Ajax Amsterdam dans les cages. Jeando Fuchs, Yaya Banana, Jean-Armel Kana-Biyik et Gaëtan Bong sont positionnés en défense. Très physique, le trio du milieu voit l’association de Georges Mandjeck, Arnaud Djoum et Pierre Kunde Malong. Enfin, l’attaque voit les présences d’Eric Choupo-Moting, Stéphane Bahoken et Karl Toko Ekambi.

Les compositions

Brésil : Ederson - Danilo, Marquinhos, Pablo, Alex Sandro - Allan, Arthur, Paulinho, - Willian, Neymar, Firmino

Cameroun : Onana - Fuchs, Banana, Kana-Biyik, Bong - Mandjeck, Djoum, Malong - Choupo-Moting - Bahoken, Toko Ekambi