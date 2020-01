Libre depuis plusieurs mois et la fin de son dernier contrat à Flamengo, Ederson (33 ans) a décidé de mettre un terme à sa carrière. L’ancien Niçois (2005-2008) et Lyonnais (2008-2012), dont le parcours a été marquée par de nombreuses blessures au genou et une tumeur à un testicule, a annoncé son choix au micro de TV Fronteira au Brésil.

« J’ai décidé d’arrêter de jouer parce que j’ai toujours voulu jouer en étant à 100% et ce n’était plus le cas. Je sentais de fortes douleurs au genou. J’ai pu comprendre que je n’arriverai plus à être aussi compétitif, alors je pense que l’heure est venue d’arrêter. », a confié l’ancien milieu offensif. L’Auriverde prévoit de s’occuper de la formation des jeunes footballeurs au Brésil.