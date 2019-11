Les critiques continuent de pleuvoir sur Tite, le sélectionneur du Brésil. Alors que la Seleção s’est inclinée face à l’Argentine en match amical (0-1), certains choix sont vivement critiqués au pays. Rivaldo, champion 2002, ne comprend pas que le numéro 10 soit revenu à Lucas Paquetá et il l’a fait savoir sur son compte Instagram.

« J’ai vu le Brésil - Argentine et je suis triste de ce qui s’est passé avec le numéro 10, ils l’ont donné à Paquetá. Le 10 du Brésil est un maillot respecté dans le monde entier, un maillot porté et honoré par Pelé, Rivelino, Zico, Rivaldo, Kaka, Ronaldinho, Neymar... Il n’a pas vocation à rester sur le banc ou à sortir à la mi-temps. On ne peut pas s’en prendre au joueur, mais au personnel technique, critique l’ancien attaquant brésilien. Ils connaissent le poids de ce maillot et ils risquent donc de brûler un garçon de vingt-deux ans qui pourrait avoir un grand avenir avec l’équipe nationale brésilienne. »