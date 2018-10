Les supporters de l’Olympique de Marseille s’en souviennent. Luka Jovic, 20 ans, entré en lieu et place de Sébastien Haller au stade Vélodrome, le 20 septembre dernier, était venu inscrire le but de la victoire de l’Eintracht (1-2), lors de la première journée de la phase de poules de la Ligue Europa. Ce soir, autre lieu, même résultat. L’Eintracht Francfort recevait le Fortuna Dusseldorf, promu et lanterne rouge de Bundesliga pour le compte de la 8e journée. Les locaux n’ont fait qu’une bouchée de leurs adversaires (7-1), emmenés par un Luka Jovice intenable, auteur de 5 buts !

Alors que le Français Sébastien Haller avait ouvert le score sur penalty (20e), le show Luka Jovic a débuté à la 26e minute. Auteur de deux buts dans le premier acte, l’international espoirs serbe a attendu la seconde période pour enfoncer le clou. Après le but du doublé d’Haller, également auteur de deux passes décisives ce soir, Jovic a inscrit un triplé en 17 minutes (55e, 69e, 72e). Sorti sous les acclamations de la Commerzbank-Arena, le jeune attaquant prêté avec option d’achat par Benfica devrait bien dormir ce soir. En tête du classement des buteurs de la Bundesliga (7 buts).