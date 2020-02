En attendant le choc de la 20e journée de Bundesliga opposant le RB Leipzig au Borussia Mönchengladbach (18h30), le Bayern Munich s’est emparé provisoirement de la place de leader et a ainsi mis la pression sur les hommes de Julian Nagelsmann. Les Bavarois se sont facilement imposés sur la pelouse de Mayence (3-1), avec notamment un but de la tête de l’inévitable Robert Lewandowski, parfaitement servi par Benjamin Pavard et qui devance désormais Timo Werner de deux unités en tête du classement des buteurs (22 buts en 20 matches).

Le Borussia Dortmund (3e, 39 points) s’est de son côté baladé au Signal Iduna Park en écrasant le promu, l’Union Berlin (5-0) et devance désormais l’autre Borussia d’une unité. Titulaire pour la première fois depuis son arrivée début janvier en provenance de Salzbourg, le phénomène norvégien Erling Braut Håland, auteur d’un triplé pour sa première apparition, a de nouveau inscrit un doublé, comme le week-end précédent. Il comptabilise désormais 7 réalisations en trois matches. Dans les autres rencontres de ce samedi, le Bayer Leverkusen s’est incliné à Hoffenheim (2-1) et rate l’occasion de se rapprocher de la quatrième place. Le Fortuna Düsseldorf s’est fait rejoindre au score à la dernière minute du match face à l’Eintracht Francfort (1-1) et ne profite pas de la défaite du Werder Brême à Augsbourg (1-2) pour s’emparer de la place de barragiste.

Les résultats des rencontres de 15h30

Borussia Dortmund 5-0 Union Berlin : Sancho (13e), Håland (18e,76e), Reus (68e), Witsel (70e)

Mayence 1-3 Bayern Munich : St. Juste (45e) / Lewandowski (8e), Müller (14e), Alcantara (26e)

Hoffenheim 2-1 Bayer Leverkusen : Kramaric (23e), Skov (65e) / Diaby (11e)

Fortuna Düsseldorf 1-1 Eintracht Francfort : Ayhan (78e) / Chandler (90+3e)

Augsbourg 2-1 Werder Brême : Niederlechner (67e), Vargas (82e) / Jedvaj (c.s.c., 23e)