Brésil : Casemiro heureux de retrouver Carlo Ancelotti

Casemiro est l’un des joueurs les plus expérimentés du groupe et l’une des plus grandes références du football brésilien de ces dernières années. Et, plus que quiconque, il peut faire parler en évoquant Carlo Ancelotti. En conférence de presse, le milieu de terrain de Manchester United n’a pas tari d’éloge sur son nouveau sélectionneur, qu’il connait bien depuis plus de dix ans.

«J’ai eu la chance de travailler avec lui lors de ses deux passages au Real. L’un de ses plus grands atouts est son côté humain, sa relation avec les joueurs, sa proximité. Ça n’a jamais été différent. C’était une personne très humble, et son côté humain est l’une des choses les plus importantes que tout le monde souligne. Ce qu’il a fait pour le football… on pourrait en parler pendant des jours», a déclaré Casemiro. De quoi appuyer le soutien sans faille du groupe à son nouveau manager.