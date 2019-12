Doublé par le RB Leipzig - qui s’était imposé hier face à Paderborn (3-2) - le Borussia Mönchengladbach recevait Fribourg avec l’intention de reprendre la tête de Bundesliga. Tout commençait bien pour la formation de Marco Rose puisque Marcus Thuram ouvrait le score (1-0, 3e). La réponse de Fribourg était immédiate. Le natif de Strasbourg, Jonathan Schmid envoyait un sublime coup franc dans la lucarne gauche de Yann Sommer (1-1, 6e). Au retour des vestiaires, Breel Embolo commençait son festival.

Le Suisse marquait un but (2-1, 46e) avant de manquer dans la foulée un penalty bien repoussé par Mark Flekken (49e). Breel Embolo offrait ensuite le troisième but à Patrick Hermann (3-1, 51e). Fribourg n’abandonnait pas et Lucas Holer réduisait le score (3-2, 58e). Finalement, Breel Embolo récupérait un ballon très haut et offrait la victoire au Borussia Mönchengladbach (4-2, 71e). Au classement, les Fohlen sont premiers avec un point d’avance sur le RB Leipzig. Fribourg est sixième.