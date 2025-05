RB Leipzig : les 4 joueurs à 330 millions d’euros qui vont animer le mercato

Une saison décevante qui va amener un été agité. Actuellement septième de Bundesliga après avoir livré une campagne catastrophique en Ligue des Champions (32e/36), le RB Leipzig a dit adieu ce week-end à ses chances de disputer la prochaine Ligue des Champions après un match nul contre le Werder Brême (0-0). Même pas sûr de terminer européen, le club saxon est condamné à battre Stuttgart ce samedi tout en espérant des mauvaises performances du Borussia Dortmund (contre Kiel) et/ou de Mayence (contre le Bayer Leverkusen) lors de la 34e journée. Pas vraiment de quoi être optimiste dans un exercice marqué par le licenciement du coach Marco Rose et qui va offrir un été agité avec de nombreux cadres sur le départ.

Le cas Xavi Simons

Sur le banc déjà, il va falloir trouver un autre entraîneur après la fin de l’intérim mené par Zsolt Löw et Peter Krawietz. Thierry Henry a été évoqué comme Oliver Glasner (Crystal Palace) et Cesc Fabregas (Côme). Reste à savoir pour qui le RB Leipzig va bouger. Si on peut s’attendre à certaines arrivées, nous avons d’ailleurs révélé une approche pour le Rennais Jérémy Jacquet, Leipzig devrait également vendre et faire partir des éléments importants de son groupe. En première ligne, on trouve évidemment Xavi Simons (22 ans).

Arrivé cet été du Paris Saint-Germain contre 80 millions d’euros (une somme levée en cours d’exercice), le milieu offensif néerlandais a connu une saison contrastée. Si sportivement, ce n’est pas si mauvais (10 buts et 8 passes décisives en 32 matches), son attitude en interne est contestée. Si bien que l’objectif serait désormais de le vendre et son prix a été fixé à 80 millions d’euros afin de récupérer la somme investie. Un chiffre important qui fait qu’à l’heure actuelle aucun club ne s’est vraiment manifesté à en croire Kicker. Le média allemand fait également écho de trois autres joueurs majeurs qui peuvent partir.

Trois clauses importantes

Autre joueur à performer malgré les mauvaises performances de Leipzig, Benjamin Šeško (21 ans), est lui dans une situation différente. Si le RB Leipzig aimerait bien le conserver, ses performances font qu’il sera difficile à retenir. Le buteur slovène compte 21 buts et 6 offrandes en 44 matches cette saison. Alors que sa clause libératoire atteint 80 millions d’euros, il est suivi par de nombreux cadors européens. En effet, Arsenal, Chelsea, Manchester United et le FC Barcelone sont sur les traces de l’ancien du Red Bull Salzbourg. Son compère d’attaque Loïs Openda (25 ans) n’est pas en reste. Lui aussi dispose d’une clause libératoire située entre 80 et 90 millions d’euros et Leipzig ne ferme pas la porte.

Moins efficace que l’an dernier, le buteur belge reste néanmoins précieux pour son équipe (13 buts et 11 offrandes en 44 matches). L’ancien Lensois est lui aussi un joueur possiblement partant cet été. Leipzig aurait donc la possibilité de doubler la somme mise (40M€) pour l’arracher au club artésien. Enfin, il y a également le défenseur français Castello Lukeba (22 ans) qui pourrait partir cet été. Le défenseur formé à l’Olympique Lyonnais est enfin devenu le parfait complément de Willi Orban en défense et a même su tirer son épingle du jeu quand il a été positionné latéral gauche. En début de saison, son nom était évoqué du côté du Real Madrid avant qu’il prolonge jusqu’en juin 2029. Annoncé aussi par le passé en Premier League à Chelsea, Liverpool et Manchester United, il dispose d’une clause libératoire de 90 millions d’euros. Quatre joueurs majeurs qui peuvent partir et la possible somme de 330 millions d’euros qui pourrait arriver, le RB Leipzig a loupé sa saison, mais a bien su valoriser et sécuriser ses talents.