En quête de sa toute première Coupe d’Afrique des Nations, finaliste malheureux en 2002, le Sénégal affronte l’Algérie, battue en 1980 mais vainqueur à domicile en 1990, au stade International du Caire (21h). Un deuxième affrontement entre les deux équipes sorties du groupe C, après le match remporté par les Fennecs (0-1, Belaïli) à l’occasion de la 2e journée de la phase de poules.

Pour cette finale, Aliou Cissé est privé de son défenseur central Kalidou Koulibaly, suspendu après avoir été averti face à la Tunisie, et compose un 4-2-3-1 avec Gomis dans le but et une défense à quatre aujourd’hui constituée de Gassama, Sabaly, Sané et Kouyaté. Au milieu, Gueye et Ndiaye sont de nouveau alignés devant la défense, alors que devant Sarr, Mané et Saivet soutiennent Niang.

Chez les Fennecs, Djamel Belmadi peut compter sur un groupe complet, mis à part Youcef Atal, forfait depuis les quarts. L’Algérie se présente en 4-4-2. M’Bolhi occupe la place dans le but, avec une défense Zeffane-Mandi-Benlamri-Bensebaini. Pas de surprise dans l’entrejeu, où le quatuor Mahrez, Guedioura, Bennacer, Feghouli va encore régner. Devant, l’étonnant Belaïli à gauche et Bounedjah à droite sont de nouveau titulaires.

Les compositions d’équipes

Sénégal : Gomis - Gassama, Sané, Kouyaté, Sabaly - Gueye, Ndiaye - Sarr, Saivet, Mané - Niang

Algérie : M’Bolhi - Zeffane, Mandi, Benlamri, Bensebaini - Mahrez, Guedioura, Bennacer, Feghouli - Bounedjah, Belaïli

