Match intense pour la dernière rencontre de la 1ere journée de la phase de poules de la CAN 2019 entre le Ghana et le Bénin. Les Ecureuils ont vite ouvert le score, avec le but le plus rapide de cette édition, par l’intermédiaire de Mickaël Poté. L’attaquant de Demirspor, passé par Clermont ou encore Nice, a marqué dès la 2e minute de jeu.

Les Black Stars ont répondu grâce aux frères Ayew. D’abord André, à la 9e minute de jeu, puis Jordan à la 42e minute. L’avantage était pris mais c’était sans compter l’expulsion bête du défenseur John Boye (54e), qui a redonné espoir au Bénin. Et Mickaël Poté a de nouveau frappé, à la 63e minute. 2-2 score final. Les deux équipes comptent donc un point, dans un groupe dominé par le Cameroun.

