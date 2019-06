Après la victoire de l’Ouganda contre la RDC (2-0) ce samedi, la CAN a offert une nouvelle surprise. Pour le premier match de son histoire dans cette compétition, Madagascar a obtenu le point du match nul face à la Guinée 2-2.

Sans Morel blessé, les Zébus ont d’abord encaissé un but du Dijonnais Kaba (34e) mais ils ont renversé la situation en quelques minutes après la pause grâce à Abel (49e) et Andriamatsinoro (55e). Kamano a finalement égalisé sur penalty à la 66e et sauvé son équipe d’une désillusion.

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10