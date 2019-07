La Tunisie et le Nigéria s’affrontent au Al Salam Stadium du Caire pour une place sur le podium. Battus par le Sénégal en prolongation, en demi-finale, les Aigles de Carthage tenteront d’atteindre la 3e place pour la deuxième fois, après 1962, en Ethiopie. Éliminés par l’Algérie de Riyad Mahrez, buteur au bout du temps additionnel, les Super Eagles auront eux envie de perpétuer la tradition et de monter sur la 3e marche du podium de la CAN pour la 8e fois de leur histoire !

Pour ce match, Alain Giresse change quatre joueurs par rapport à la demi-finale. Hassen est remplacé par Chrifia dans le but, Bronn laisse sa place à Hnid en défense centrale, Chaalali prend la place de Ben Mohamed au milieu et le capitaine Msakni sort au profit de Badri devant. Du côté de Gernot Rohr, on change aussi le gardien, avec l’apparition d’Uzoho, mais également le latéral droit, qui voit Aina être préféré à Awaziem.

Les compositions d’équipes :

Tunisie : Chrifia - Drager, Hnid, Meriah, Haddadi - Chaalali, Skhiri, Sassi - Badri, Khenissi, Khazri

Nigéria : Uzoho - Aina, Omeruo, Troost-Ekong, Collins - Ndidi, Etebo - Chukwueze, Iwobi, Musa - Ighalo

