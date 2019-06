Ce mardi 25 juin signe l’entrée dans la CAN 2019 du tenant du titre ! Dans le groupe F, le Cameroun, qui s’est vu retirer l’organisation de la Coupe d’Afrique au profit de l’Egypte, tentera de bien débuter face à la Guinée-Bissau, qui participe pour la deuxième fois à la compétition suprême du continent africain.

Pour ce match, privé de son latéral droit Fai Collins, suspendu, et après l’annonce du forfait de Joël Tagueu, qui s’est vu décelé une anomalie cardiaque avant l’entrée des Lions Indomptables dans la compétition, Clarence Seedorf aligne un 4-3-3, avec Onana au but, Arnaud Djoum au milieu et le trio Bassogog, Choupo-Moting, Toko Ekambi devant.

Les compositions d’équipes :

Cameroun : Onana - Tchakonte, Yaya, Ngadeu, Oyongo - Anguissa, Mandjeck, Djoum - Bassogog, Choupo-Moting, Toko Ekambi

Guinée-Bissau : Mendes - Nadjack, R. Silva, Juary, Candé - Zezinho, Pelé, Mané - T. Silva, Mendy, P. Silva

