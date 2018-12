Opposé à l’Olympique de Marseille le 6 janvier prochain en 32e de finale de Coupe de France, l’ASF Andrézieux-Bouthéon ne recevra pas le club phocéen dans son Envol Stadium. Comme l’a annoncé le club de National 2 ce vendredi, la rencontre aura lieu au stade Georrfoy-Guichard, enceinte de l’AS Saint-Etienne.

« Si l’Envol Stadium est bien homologué pour accueillir ce type de rencontre à ce stade de la compétition, il n’en demeure pas moins que la capacité maximale de 5000 places ne permettait pas d’accueillir, en toute sécurité, autant de supporters ligériens et marseillais dont on connait la ferveur. Aussi, afin que tout le monde puisse assister à cette merveilleuse fête du football et qu’un maximum de public puisse vivre ce moment historique, le choix du stade Geoffroy Guichard représentait la meilleure option », peut-on lire dans le communiqué.