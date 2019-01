Les 1/32es de finale de Coupe de France continuaient ce samedi. En début de journée, Angers s’était fait surprendre par Viry-Châtillon (1-0), tandis que Montpellier et Nîmes se sont fait éliminer, respectivement par Sannois Saint-Gratien (1-0) et Lyon Duchère (3-0), alors qu’Amiens et Guingamp ont rejoint les 1/16e de finale.

Autre club de Ligue 1, Dijon se déplaçait sur la pelouse de Schiltigheim, club de National 2. Et les Bourguignons n’ont pas fait de faux pas (3-1). Naïm Sliti ouvrait d’abord le score d’une belle frappe lointaine (64e), avant que Kwon ne double la mise (72e). Dans les dernières minutes, Genghini réduisait le score sur penalty (77e), avant que Tavares ne scelle le sort de cette rencontre (90e+1). Dijon rejoint donc le tour suivant. Il y avait aussi une affiche entre le Red Star et le Stade Malherbe de Caen, et ce sont les Normands qui se sont imposés (0-1) grâce à Bammou (82e). Enfin, Sète s’est qualifié aux dépens de Limonest (1-0) grâce à Diaby (80e).

Les résultats de l’après-midi :

Red Star (L2) 0-1 Caen (L1) : but de Bammou (80e) pour Caen.

Schiltigheim (N2) 1-3 Dijon (L1) : but de Genghini (77e, sp) pour Schiltigheim ; buts de Sliti (64e), Kwon (72e) et Tavares (90e+1) pour Dijon.

Sete (N2) 1-0 Limonest (N3) : but de Diaby (80e) pour Sete.

Gravelines (R1) 0-0 Villefranche (N1) (actuellement en prolongation)

Saint-Quentin (N3) 1-1 FC Metz (L2) (actuellement en prolongation) : but de Cambrone (50e) pour Saint-Quentin ; but de Cohade (45e) pour Metz