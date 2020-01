Suite des seizièmes de finale de Coupe de France ce dimanche soir avec une rencontre entre le FC Lorient et le Paris Saint-Germain au Stade du Moustoir. Leader de Ligue 2, le club breton voulait créer l’exploit en éliminant la formation parisienne, première de Ligue 1. Mais les champions de France ont eu le dernier mot dans un match pas très riche en buts (1-0).

Après des occasions de part et d’autre, les hommes de Thomas Tuchel ont trouvé la faille à la 80e minute. Bien servi dans la surface lorientaise par Thiago Silva, Pablo Sarabia s’appliquait et envoyait le ballon au fond des filets de la tête (1-0). Le Paris SG conservait cet avantage et s’imposait sur la plus petite des marges. Les Parisiens continuent donc l’aventure en Coupe de France, alors que les Merlus s’arrêtent eux en 16es de finale.