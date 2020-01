Pour ces 32e de finale de la Coupe de France, on avait aussi droit à un derby breton entre Lorient (L2) et Brest (L1). Un choc a priori un peu plus équilibré que la majorité des rencontres du week-end, qui s’est conclu par une victoire locale sur le score de 2-1.

Marveaux avait mis les Merlus devant au score sur penalty en première période (1-0, 22e), mais Charbonnier avait rapidement remis les Brestois à égalité (1-1, 36e). En deuxième période, aucune des deux équipes n’a pu faire la différence, et tout s’est joué pendant les prolongations. Wissa (2-1, 112e) a ainsi permis aux pensionnaires du Moustoir d’obtenir leur ticket pour les seizièmes.