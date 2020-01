La Coupe de France reprenait du service ce samedi à partir de 13h. Trois matches des 16es de finale se disputaient. Parmi eux, un club de Ligue 1 était en lice, l’OGC Nice. Et les Azuréens se sont qualifiés pour le tour suivant après leur victoire (2-1) sur le Red Star (National). Les hommes de Patrick Vieira ont inscrit deux buts coup sur coup en première période grâce à Danilo Barbosa (26e) et Ignatius Ganago (29e). Réaction trop tardive (92e) des Franciliens, qui ont réduit la marque sur pénalty par Yanis Hamache. Les Niçois retrouvent ainsi les 8es de finale de la compétition pour la première fois depuis la saison 2013/2014.

La JS Saint-Pierroise (R1) devra, quant à elle, passer par les prolongations pour connaître son avenir dans la compétition. En déplacement sur le terrain d’Epinal (N2), le Petit Poucet a tenu le match nul (0-0). Et cela s’annonçait compliqué, puisque le club réunionnais a été réduit à 10 contre 11 dès la 15e minute. L’autre rencontre opposait deux pensionnaires de National 3, l’AS Prix les Mezières et le FC Limonest. Ce sont les Limonois qui se sont imposés sur la plus petite des marges (1-0) sur un but d’Evan Rouviere à la 53e minute.

Les résultats des rencontres de 13h :

OGC Nice (L1) 2-0 Red Star (N) : Danilo (26e), Ganago (29e)

SA Épinal (N2) 0-0 JS Saint-Pierroise (R1)

AS Prix-lès-Mézières (N3) 0-1 FC Limonest (N3) : Rouviere (53e)