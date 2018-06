Quelques heures après la victoire de l’équipe de France contre l’Argentine (4-3), l’Uruguay et le Portugal s’affrontaient au Fisht Stadium de Sotchi lors du deuxième huitième de finale de la Coupe du monde 2018. L’objectif était simple pour les deux sélections : s’imposer pour rejoindre la France en quarts de finale. Pour cette rencontre, Oscar Tabarez s’appuyait notamment sur son duo Suarez-Cavani, alors qu’en face, Fernando Santos alignait Cristiano Ronaldo en pointe avec Gonçalo Guedes. Dès les premiers instants, les Portugais mettaient la pression mais Bernardo Silva (3e) et Cristiano Ronaldo (6e) ne trouvaient pas la faille. Mais c’est finalement l’Uruguay qui ouvrait le score sur une tête de Cavani (7e, 1-0). La Celeste frôlait ensuite le deuxième but mais Rui Patricio était présent pour repousser une tentative de Suarez (25e). Juste avant de regagner les vestiaires, Cavani se chargeait d’offrir une dernière frayeur aux Portugais (45e+2).

En deuxième période, les hommes de Fernando Santos se montraient dangereux, comme en début de première, mais Guerreiro voyait sa frappe passer à côté (52e). Seulement quelques instants plus tard, le défenseur du Borussia Dortmund trouvait Pepe qui égalisait d’un coup de tête (55e, 1-1). Mais les Portugais n’ont pas eu le temps de savourer... Seulement quelques minutes plus tard, les Uruguayens ont repris l’avantage. Servi sur la gauche, Cavani a inscrit un magnifique but du pied droit pour redonner l’avantage aux siens (62e, 2-1). Bernardo Silva (72e) et Guerreiro (78e) ont ensuite tenté d’arracher la prolongation, en vain. Tout comme Cristiano Ronaldo, qui voyait sa frappe fuir le cadre (90e+1). Battu par l’Uruguay (1-2), le Portugal, champion d’Europe en titre, quitte donc le Mondial. De son côté, la Celeste défiera vendredi (16h) l’équipe de France en quarts de finale.