Diego Maradona, supporter inconditionnel de l’Argentine, a passé une soirée compliquée dans les tribunes du Krestowski-Stadion, à Saint-Pétersbourg. El Pibe de Oro a exulté sur l’ouverture du score de Lionel Messi face au Nigeria. Forcément déçu au moment de l’égalisation de Victor Moses sur penalty, il a explosé de joie sur le but de la victoire inscrit par Marcos Rojo. Une joie incontrôlée d’ailleurs puisque le champion du Monde 1986 s’est laissé aller à des gestes peu glorieux.

Des émotions fortes qui lui ont joué des tours, puisqu’il a dû être pris en charge par un service médical durant la mi-temps du match. Plus de peur que de mal à en croire le communiqué publié par l’intéressé sur son compte officiel. « Je veux vous dire que tout va bien, je n’ai pas été interné à l’hôpital. À la pause du match contre le Nigeria, j’ai ressenti des douleurs à la nuque et j’ai perdu l’équilibre. Un médecin m’a examiné et m’a recommandé de rentrer à l’hôtel avant le début de la seconde période, mais j’ai voulu rester parce qu’on jouait la qualification. Comment aurais-je pu partir ? Je vous embrasse tous, pardon pour la frayeur et merci, Diego est encore là pour longtemps ! », a-t-il posté.