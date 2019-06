Victorieuses à l’occasion de leur entrée en lice, Allemandes et Espagnoles s’affrontaient aujourd’hui au sommet du Groupe B. Sur la pelouse du Hainaut de Valenciennes, la rencontre a tourné à l’avantage des filles de Martina Voss-Tecklenburg.

Longtemps inquiétées par une Roja dont la progression est fulgurante depuis quelques années, les joueuses de la Mannschaft se sont finalement imposées sur la plus petite des marges grâce à Sara Däbritz, plus prompte que la défense espagnole (42e). Avec ce succès, l’Allemagne prend la tête de son groupe avec six points. Chine et Afrique du Sud s’affronteront demain avec l’objectif de rejoindre l’Espagne au classement (21h00).

